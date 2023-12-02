Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ксения Бородина рассказала, о чем беседовала с Боней на светском рауте

Телеведущая Бородина опровергла слухи о примирении с Боней после публичных ссор

close
100%
borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала фанатам, о чем беседовала с Викторией Боней на светском мероприятии.

«Я объяснила, что бегать не в моих правилах, а желания общаться нет, потому что она нелестно обо мне отзывалась в своих прямых эфирах много лет. Притом что я никогда с ней не конфликтовала, пока пересекались на площадках. Все! При этом я поинтересовалась, записывает ли она наш разговор, она сказала нет», — вспомнила Бородина.

При этом, отметила телеведущая, уже через семь минут Боня выложила в сторис видеозапись их разговора. Бородина считает, что блогер пытается таким образом хайпить на их конфликте. Однако, отметила телеведущая, такой способ набирать популярность не подходит для нее.

На днях Ксению Бородину раскритиковали за видео с мероприятия, опубликованное в одном из СМИ. На утро после ивента она прокомментировала новость. Блогер отметила, что читала комментарии хейтеров, которые радостно отреагировали на появление в сети видео, демонстрирующего ее «изъяны».

Ранее Филипп Киркоров назвал себя «питоном» в ответ на вопрос о подарке для дочери.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий