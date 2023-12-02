Ксения Бородина рассказала, о чем беседовала с Боней на светском рауте

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала фанатам, о чем беседовала с Викторией Боней на светском мероприятии.

«Я объяснила, что бегать не в моих правилах, а желания общаться нет, потому что она нелестно обо мне отзывалась в своих прямых эфирах много лет. Притом что я никогда с ней не конфликтовала, пока пересекались на площадках. Все! При этом я поинтересовалась, записывает ли она наш разговор, она сказала нет», — вспомнила Бородина.

При этом, отметила телеведущая, уже через семь минут Боня выложила в сторис видеозапись их разговора. Бородина считает, что блогер пытается таким образом хайпить на их конфликте. Однако, отметила телеведущая, такой способ набирать популярность не подходит для нее.

На днях Ксению Бородину раскритиковали за видео с мероприятия, опубликованное в одном из СМИ. На утро после ивента она прокомментировала новость. Блогер отметила, что читала комментарии хейтеров, которые радостно отреагировали на появление в сети видео, демонстрирующего ее «изъяны».

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