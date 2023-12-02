Андрей Григорьев-Апполонов лишился «Рыжего пляжа» в Сочи за 20 миллионов рублей

Певец и фронтмен группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с «Пятым каналом» заявил, что недавний шторм в Сочи разрушил его пляж.

«У меня в самом центре города есть «Рыжий пляж», я открыл его со своими друзьями. <…> Мы сделали его, летом было все прекрасно, всем все нравилось. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но как выяснилось не такой», — пожаловался Григорьев-Апполонов.

По словам музыканта, сейчас от пляжа ничего не осталось, хотя в прошлом году он потратил на его создание 20 миллионов рублей. Григорьев-Апполонов пообещал обратиться в администрацию края за льготами, так как он планирует переоборудовать пляж.

«Это самый центр города. Будет жалко, если там будет неухоженный пляж», — отметил певец.

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