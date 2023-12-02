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Иосиф Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год

Продюсер Пригожин признался, что они с Валерией будут работать в Новый год

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Пятым каналом» признался, что они с супругой Валерией будут встречать Новый год на работе.

«В этот Новый год у нас будет еще четыре корпоративных мероприятия, поэтому мы будем [отмечать] между мероприятиями и днем рождения внучки… Так и живем, пытаемся успевать. Вот мы прилетели из Красноярска и приехали сюда как раз», — пожаловался Пригожин.

При этом продюсер уточнил, что реальный новогодний отдых у них с супругой начнется после 7 января. До этой даты Валерия будет принимать участие в мюзикле «Щелкунчик», в котором она играет вместе с певцом Филиппом Киркоровым. Пригожин назвал 2023 год «суетным» из-за большого количества съемок и другой работы.

«У нас очень много в этом году мероприятий разных, съемок новогодних. Ну очень суетной этот год, поэтому мы если и будем отдыхать, то где-то после седьмого», — резюмировал продюсер.

Ранее Топалов вспомнил, как Тодоренко заставила его соблюдать новогоднюю традицию.

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