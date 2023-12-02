Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шварценеггер расплакался на встрече с выжившими после атаки ХАМАС израильтянами

Актер Арнольд Шварценеггер пообещал оказать помощь Израилю

close
100%
tmz.com

Актер и бывший политик Арнольд Шварценеггер встретился с выжившими после атаки группировки ХАМАС израильтянами в Санта-Монике (Калифорния, США). Об этом сообщает TMZ.

Шварценеггер поговорил с членами семей заложников, все еще находящихся в плену у ХАМАС, и пообещал оказать помощь Израилю. Актер также заявил, что никогда не видел ничего подобного атаке группировки на Израиль 7 октября.

Звезда «Терминатора» расплакался, когда 14-летняя Элла Шани рассказала, что 7 октября потеряла отца, а ее 16-летний двоюродный брат был похищен. После получасовой речи Эллы актер обнял ее.

Накануне актрису Мелиссу Барреру уволили из седьмой части «Крика» после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС.

Она отмечала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.

Ранее лидера группы «Восточный округ» задержали за мошенничество.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий