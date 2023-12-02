Шварценеггер расплакался на встрече с выжившими после атаки ХАМАС израильтянами

Актер и бывший политик Арнольд Шварценеггер встретился с выжившими после атаки группировки ХАМАС израильтянами в Санта-Монике (Калифорния, США). Об этом сообщает TMZ.

Шварценеггер поговорил с членами семей заложников, все еще находящихся в плену у ХАМАС, и пообещал оказать помощь Израилю. Актер также заявил, что никогда не видел ничего подобного атаке группировки на Израиль 7 октября.

Звезда «Терминатора» расплакался, когда 14-летняя Элла Шани рассказала, что 7 октября потеряла отца, а ее 16-летний двоюродный брат был похищен. После получасовой речи Эллы актер обнял ее.

Накануне актрису Мелиссу Барреру уволили из седьмой части «Крика» после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС.

Она отмечала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.

Ранее лидера группы «Восточный округ» задержали за мошенничество.