Двоих православных поэтесс из Коми проверят на экстремизм из-за стихов о кресте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявительница, литературный критик из Москвы, пожаловалась, что поэтессы Эвелина Пиженко и Надежда Мирошниченко из Коми якобы проявляют негативное отношение к россиянам, которые не исповедуют православие.

«Нет, не россияне мы, а русские. Россияне — те, что без креста», — цитирует автор иска строчку из одного из стихов женщин.

Правоохранительные органы Коми проведут проверку в отношении поэтесс на приверженность экстремизму.

Кроме того, заявительница пожаловалась, что после заявления в полицию ей стали поступать угрозы от поклонников творчества Пиженко и Мирошниченко.

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