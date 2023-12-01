Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Закрытый показ» с Гордоном вернется на Первый канал

В декабре снова начнутся съемки «Закрытого показа» с Гордоном

close
100%
Первый канал

Ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном в роли ведущего вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.

«Закрытый показ» — ток-шоу с обсуждением кинофильмов, выходившее на Первом канале с 2005 до 2021 года. Первыми ведущими программы стали Варвара Владимирова и Екатерина Мцитуридзе, а с 2007 года программу вел Гордон. «Закрытый показ» показывали по ночам сразу после телепремьеры фильма — как правило, российского артхауса. В студии приглашенные эксперты обсуждали картину с ее создателями.

С 24 февраля 2022 года Первый канал также убрал из программной сетки развлекательные передачи «Модный приговор», «Давай поженимся», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант».

О том, что Первый канал возвращает в эфир «Закрытый показ», сообщили 1 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителя телеканала.

Ранее стали известны имена трех самых дорогих артистов России для корпоративов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий