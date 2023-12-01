«Закрытый показ» с Гордоном вернется на Первый канал

Ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном в роли ведущего вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.

«Закрытый показ» — ток-шоу с обсуждением кинофильмов, выходившее на Первом канале с 2005 до 2021 года. Первыми ведущими программы стали Варвара Владимирова и Екатерина Мцитуридзе, а с 2007 года программу вел Гордон. «Закрытый показ» показывали по ночам сразу после телепремьеры фильма — как правило, российского артхауса. В студии приглашенные эксперты обсуждали картину с ее создателями.

С 24 февраля 2022 года Первый канал также убрал из программной сетки развлекательные передачи «Модный приговор», «Давай поженимся», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант».

О том, что Первый канал возвращает в эфир «Закрытый показ», сообщили 1 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителя телеканала.

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