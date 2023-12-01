«Вы меня так разнесли»: Инстасамка пожаловалась на троллинг Харламова и Воли

Певица Инстасамка в новом выпуске шоу Comedy Club пожаловалась на избыточный троллинг от ведущих проекта Гарика Харламова и Павла Воли. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Вы меня так разнесли, что я даже не знаю, что сказать. Могли так сильно не троллить! Мне муж сказал, что меня здесь хвалить все будут», — возмутилась Инстасамка.

В конце ноября модель Викторию Боню пригласили на «Шоу Воли», где ведущие — Воля и Соболев — традиционно шутят про своих гостей и обсуждают последние новости. В рамках шоу юмористы не раз отпускали шутки в адрес обновленной внешности Бони. Девушка говорила, что поссорилась с молодым человеком после выхода передачи, так как ее возлюбленный Руслан Гасанов осуждает подобные шутки в адрес женщин.

«После просмотра «Шоу Воли» мы поругались с моим молодым человеком. Точнее он был зол на ведущих — Павла Волю и Илью Соболева. Так как мужчины отпускали очень унизительные шутки в моем присутствии. Это вызвало очень много эмоций у Руслана», — говорила знаменитость.

Ранее Лолита заявила, что «спаразитировала» на популярности Инстасамки.