Актер фильма «Последний рубеж» обвинил супругу в краже ребенка на фоне развода

Актер Александр Левин подал два заявления в полицию на свою супругу Анастасию. Об этом сообщает mk.ru.

По словам Левина, 30 ноября бывшая жена начала вывозить вещи из их совместной квартиры — она забрала пылесос, телевизор, видеокамеру и две подушки. Актер подчеркивает, что это имущество было приобретено в браке. По данным издания, Анастасия подала на развод в мае 2023 года.

Кроме того, отмечает артист, женщина забрала их 4-летнего сына из детского сада, а теперь он не знает о местонахождении ребенка. Левин заявил, что место проживания мальчика не определялось судом, поэтому он обратился в полицию с заявлением на свою супругу.

При этом Telegram-канал Shot подчеркивает, что Левин разъехался с супругой еще летом 2023 года. Сама Анастасия рассказала изданию, что бракоразводный процесс уже прошел. Она подала в суд алименты.

Недавно рэпер Гуф обвинил бывшую супругу в изменах. Он также заверил, что пытается дистанцироваться от бывшей жены Юлии Ковалевой в Таиланде, несмотря на появившееся в сети видео исполнителя около дома экс-супруги.

Ранее Прохор Шаляпин выступил за брачный договор и подшутил над бывшей невестой.