Люся Чеботина обозначила свои четыре стадии опьянения

Певица Люся Чеботина в рамках подкаста «Ниче святого» рассказала о четырех стадиях опьянения.

«У меня бывают четыре стадии, когда я пьяна. Первая: посмотреть милых животных в Гугле или Яндексе. Я ищу белых совят, детенышей оленей и залипаю на милые картинки. Вторая стадия: это заснуть. Третья стадия — потеряшка-болтун. Я нахожу какого-нибудь интересного собеседника, и все меня теряют на вечеринке», — сказала Чеботина.

Четвертой стадией опьянения звезды стал «тусер». При этом исполнительница призналась, что в последнее время после вечеринок все чаще ложится спать, так как сильно устает после работы. Чеботина добавила, что за последние несколько лет стала спокойнее. Она похвасталась тем, что у нее появилось несколько интересных проектов, среди которых шоу «Ты супер».

«Оно посвящено талантливым детям-сиротам с тяжелой судьбой. Кого-то из них уже усыновили и удочерили, а многие обретают семью во время участия в проекте. Для меня это потрясающий опыт», — резюмировала исполнительница.

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