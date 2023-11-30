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В Госдуме высказались о портрете Аллы Пугачевой в фойе московского театра

Депутат Драпеко заявила, что может лишь осудить портрет Пугачевой в театре

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Новиков/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в разговоре с news.ru заявила, что никто не может запретить театру Эстрады вешать в своем фойе портрет Аллы Пугачевой.

«Это не ко мне вопрос. Если она нарушала законодательство и лишена гражданства Российской Федерации, а так это просто осуждение. Мы можем только осудить, запретить не можем», — сказала Драпеко.

После ремонта театра, завершившегося в конце октября, зрители заметили в фойе черно-белый портрет певицы, выступавшей некогда в учреждении культуры.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем, у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — сказала пресс-секретарь Театра Эстрады Карина Захарова.

Художественный руководитель учреждения Геннадий Хазанов отказался отвечать на вопрос о портрете.

Ранее в Большом театре прокомментировали слухи о назначении Гергиева директором.

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