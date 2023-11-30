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Николай Цискаридзе представит собственного «Щелкунчика» после критики Большого театра

Балетмейстер Цискаридзе представит свою версию «Щелкунчика» в театре Якобсона

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Балетмейстер Николай Цискаридзе поставит свою версию балета «Щелкунчика» в театре имени Леонида Якобсона. Об этом пишет «Фонтанка».

Спектакли можно будет посмотреть 3, 4 и 5 декабря на основной сцене БДТ. В постановке будет использоваться «классическая» для «Щелкунчика» хореография Василия Вайонена, но под редакцией Цискаридзе. Сам балетмейстер заявил, что хочет создать спектакль, который понравится взрослым и детям. Он считает, что постановка может пробудить в молодом поколении любовь к балету.

Неделю назад Николай Цискаридзе осудил менеджмент Большого театра из-за «Щелкунчика». Он считает, что череда показов балета «Щелкунчик» в предновогодний сезон может обернуться проблемами со здоровьем для артистов, так как у них нет времени на восстановление. По словам Цискаридзе, он лично танцевал во многих «Щелкунчиках», но у него всегда было 1-2 дня перерыва между выступлениями.

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