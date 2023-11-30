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Валдис Пельш вспомнил о съемках «Брата» Балабанова

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что готов сниматься бесплатно

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Телеведущий Валдис Пельш, сыгравший камео в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова, признался, что согласился поучаствовать в проекте бесплатно. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне просто позвонил Балабанов и пригласил, сказав: «Нужен маленький эпизод. Денег мы не дадим». Но у нас была договоренность...» — вспомнил актер.

По словам Пельша, он попросил, чтобы в следующем фильме «Брат-3» герой актера Сергея Бодрова спросил у него, который час.

«И так шаг за шагом к «Брату-14» у нас набиралась полноценная мужская роль. Все [действия должны были происходить] в лифте. И если меня позовут сниматься в лифте, хотя бы с двумя фразами, то я соглашусь», — пошутил Пельш.

В конце октября Пельш вспомнил, как Александр Масляков назвал его козлом из-за вырезанной сцены КВН. Он удалил момент, когда крупным планом показывали комика Вадима Галыгина в купальнике «а-ля Борат», из-под которого торчали волосы. Звезда не видел смысла в этой сцене.

Ранее певец Николай Басков признался, что пел на дне рождения пса Джорджика.

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