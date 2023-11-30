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Киркоров вспомнил слова Пугачевой, объясняя нежелание работать в Новый год

Певец Филипп Киркоров заявил, что не будет работать в Новый год

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров рассказала в беседе с News.ru, что не собирается работать в Новый год, как это делают многие артисты.

Киркоров заявил, что у него достаточно средств для того, чтобы чувствовать себя свободным от работы в эти дни.

«Денег у меня хватает, ровно столько, как говорила великая Алла Борисовна, чтобы не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза», — заявил исполнитель.

Киркоров назвал себя «консерватором» в новогодних традициях. Артист рассказал, что в новогоднюю ночью собирается за столом вместе с семьей, ест оливье и смотрит фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» по телевизору.

В ноябре Киркоров рассказал, что ему предлагали «астрономические деньги» за фит с ним. По словам исполнителя, такие предложения поступали от богатых олигархов, чьи жены мечтали о дуэте с ним. Артист отметил, что не все можно купить за деньги. Он предпочитает делать совместные композиции с тем, кто его «цепанет». Он вспомнил свои совместные работы с блогером Давидом Манукяном (Давой), Михаилом Шуфутинским и Анной Asti.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл, у кого из звезд шоу-бизнеса самая роскошная фигура.

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