Оперную певицу Максакову снова оштрафовали за маркировку иноагента

Оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Пресненский районный суд города Москвы признал оперную певицу и общественного деятеля Максакову-Игенбергс Марию Петровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении.

Певице назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения административного дела стали размещенные Максаковой ролики на видеохостинге Youtube, в которых нет иноагентской маркировки.

До этого Пресненский суд назначил певице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.

Накануне стало известно, что модель и экс-невеста певца Николая Баскова Виктория Лопырева задолжала Федеральной налоговой службе 120 тысяч рублей.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что у нее нет долга перед судебными приставами в размере почти 60 тысяч рублей. По словам балерины, накануне она выплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили.