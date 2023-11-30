Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»

Американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась. Об этом сообщает портал People, ссылаясь на заявление семьи.

Артистка, известная своими ролями прежде всего в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», ушла из жизни на 94-м году своей жизни. Сообщается, что она скончалась от естественных причин.

Стернхаген начала свою кинокарьеру в 1948 году и снялась в общей сложности в 91 фильме. Ее последнее появление на съемочной площадке было в фильме «А вот и она» в 2013 году. За свою роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» она была номинирована на премию «Эмми».

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