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Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»

Американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась в возрасте 93 лет

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Shutterstock

Американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась. Об этом сообщает портал People, ссылаясь на заявление семьи.

Артистка, известная своими ролями прежде всего в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», ушла из жизни на 94-м году своей жизни. Сообщается, что она скончалась от естественных причин.

Стернхаген начала свою кинокарьеру в 1948 году и снялась в общей сложности в 91 фильме. Ее последнее появление на съемочной площадке было в фильме «А вот и она» в 2013 году. За свою роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» она была номинирована на премию «Эмми».

Ранее звезда «Секса в большом городе» высказалась на тему эйджизма. В новом интервью для женского журнала Кристин Дэвис призналась, что только к 58 годам она «наконец-то достигла принятия своего тела».

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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