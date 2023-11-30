Москвичка жестоко покусала двоих пытавшихся познакомиться с ней мужчин

Москвичка напала на попытавшихся познакомиться с ней мужчин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

Инцидент произошел около полуночи. По словам свидетелей, пострадавшие вели себя вызывающе агрессивно и сами пристали к одинокой девушке. Они предложили гражданке составить им компанию, после чего попытались силой увести с собой. В ответ девушка покусала мужчин.

Сотрудники ОБСП предположили, что нападавшая сбежала из госпиталя, предварительно выпив из хранившихся в лаборатории пробирок всю кровь. Полиция объявила девушку в розыск.

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