Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Реклама

Москвичка жестоко покусала двоих пытавшихся познакомиться с ней мужчин

close
100%
okko
2Ranym2zcTz

Москвичка напала на попытавшихся познакомиться с ней мужчин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

Инцидент произошел около полуночи. По словам свидетелей, пострадавшие вели себя вызывающе агрессивно и сами пристали к одинокой девушке. Они предложили гражданке составить им компанию, после чего попытались силой увести с собой. В ответ девушка покусала мужчин.

Сотрудники ОБСП предположили, что нападавшая сбежала из госпиталя, предварительно выпив из хранившихся в лаборатории пробирок всю кровь. Полиция объявила девушку в розыск.

Удастся ли представителям правоохранительных органов разыскать нарушительницу? Узнайте в новом сериале «Волшебный участок» с Николаем Наумовым, Филиппом Янковским и Ильей Соболевым!

Смотрите только в Okko.

Оформить подписку на 30 дней за 1₽

Реклама, 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО», г. Санкт-Петербург ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130
18+
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий