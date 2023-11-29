Ксения Собчак рассказала, что считает для себя лучшим комплиментом

Журналистка Ксения Собчак на форуме «Грани личного бренда — 2023» заявила, что наибольшим комплиментом для нее является зависть СМИ. Об этом пишет news.ru.

«Самый большой комплимент для меня сегодня — когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет. Это зависть», — улыбнулась Собчак.

Она также напомнила, что за 15 лет ей удалось пройти путь от ведущей «Дома-2» до главы собственного медиахолдинга. При этом Собчак назвала себя единственной девушкой в стране, которой удалось достичь такого результата.

«Мне, единственной девушке в этой стране, удалось пересесть с бревна «Дома-2» не просто в другой вид шоу-бизнеса, а в серьезный медийный бизнес. Этот путь я прошла за 15 лет, это большой отрезок времени», — отметила журналистка.

В конце ноября другая экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина признавалась, что с любовью относится к журналистке Ксении Собчак. В сентябре между звездами произошел скандал после того, как Собчак опубликовала видео, в котором предстала в непривычном для себя наряде — рваных джинсах и облегающей черной майке с вырезами.

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