«Сделала у хирурга»: Анна Хилькевич отвлекла журналистов «пришитыми» ягодицами

Актриса Анна Хилькевич надела накладку на ягодицы ради премии журнала ОК!, где она была номинирована на приз в категории «Новые формы». Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Своей накладной попой я хотела, как раз привлечь внимание к этой проблеме. Женщины должны быть ценными за свой труд! Они не просто красивая картинка. А живые люди с завидной трудоспособностью и невероятной силой духа!» — высказалась Хилькевич.

Звезда сериала «Универ» подчеркнула, что из-за накладных ягодиц журналисты обратили больше внимания на ее отдельно взятые части тела, чем на ее заслуги в категории «Новые формы». Премия выдается звезде, которая наилучшим образом проявила себя в сфере деятельности, отличной от своей основной. Артистка пожаловалась, что общественности были более интересны ее ягодицы, чем детский сад «Культура детства», который Хилькевич открыла в 2023 году.

«Оценил ли кто-либо это большое дело, которое я сделала вместе с командой? Ничтожно малый процент — да. В остальном факты говорят за себя: номинацию я проиграла. Много кто с удовольствием обсуждал лишь то, что «Хилькевич сделала попу у хирурга», — возмутилась актриса.

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