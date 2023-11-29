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Джеймс Кэмерон рассказал, когда ждать третью часть «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что «Аватар 3» выйдет в 2025 году

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Global Look Press

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. Об этом пишет World of Reel.

На одном из своих недавних выступлений постановщик отметил, что теперь шоураннеров проекта ждут два года «тяжелейшей работы над постпродакшеном».

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник». Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

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