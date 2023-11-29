ЕСПЧ обязал РФ выплатить группе Pussy Riot компенсацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о компенсации более 24 тысяч евро в пользу панк-группы Pussy Riot, которая подала жалобу на запрет регистрации некоммерческой организации (НКО). Об этом пишет РИА Новости.

Россия уже не признает юрисдикцию Страсбургского суда с прошлого года.

После освобождения из тюрьмы в 2013 году, где участницы группы отбывали наказание за хулиганство, они выразили намерение создать проект под названием «Зона права», который предполагал оказывать юридическую помощь заключенным. Однако при регистрации НКО им было отказано с объяснением, что представленные документы и статус организации не соответствуют требованиям. В связи с этим они обратились в ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что не было достаточно ясных инструкций и формальных требований для регистрации НКО и заполнения соответствующих документов. Указанные неточности в документах не могут служить основанием для отказа в регистрации, как указывается на официальном сайте суда.

21 ноября сообщалось, что участницу Pussy Riot Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали. Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы, который ранее отказал следственным органам в заочном аресте Толоконниковой.

Ранее бывший депутат Рады обманул ЕСПЧ и оказался в розыске.