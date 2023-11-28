Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фильм-концерт Тейлор Свифт вошел в топ-20 фильмов 2023 года

Фильм-концерт Тейлор Свифт заработал $250 млн при бюджете в $15 млн

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Фильм-концерт Тейлор Свифт «Taylor Swift: The Eras Tour» заработал $250 млн в мировом прокате при бюджете $15 млн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тем самым лента вошла в топ-20 самых кассовых фильмов 2023 года. The Hollywood Reporter заявляет, что она также станет самым успешным концертным фильмом всех времен.

Картина вышла 13 октября и в первый уикенд смогла обогнать новинку Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon». Еще в сентябре эксперты предполагали, что кинотеатральная версия концерта Taylor Swift: The Eras Tour может достигнуть $150 млн и перевалить за эту сумму в Северной Америке.

При этом пока что мировым рекордсменом все еще является фильм «Майкл Джексон: вот и все», посвященный репетициям несостоявшегося камбэка певца. В 2009 году картина заработала $261,2 млн в мировом прокате. В то же время самым успешным концертным фильмом в США до выхода ленты Свифт считалась картина «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда». В 2011 году она заработала $73 млн в домашнем прокате, а по миру — $99 млн.

The Hollywood Reporter подчеркивает, что лента «Taylor Swift: The Eras Tour» вернется в кинотеатры 30 ноября. Параллельно с ней будет идти фильм-концерт от Бейонсе, посвященный туру Renaissance.

Ранее на выставке про «Короля и шута» попытались украсть футболку Sex Pistols.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий