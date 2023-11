Фильм-концерт Тейлор Свифт вошел в топ-20 фильмов 2023 года

Фильм-концерт Тейлор Свифт «Taylor Swift: The Eras Tour» заработал $250 млн в мировом прокате при бюджете $15 млн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тем самым лента вошла в топ-20 самых кассовых фильмов 2023 года. The Hollywood Reporter заявляет, что она также станет самым успешным концертным фильмом всех времен.

Картина вышла 13 октября и в первый уикенд смогла обогнать новинку Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon». Еще в сентябре эксперты предполагали, что кинотеатральная версия концерта Taylor Swift: The Eras Tour может достигнуть $150 млн и перевалить за эту сумму в Северной Америке.

При этом пока что мировым рекордсменом все еще является фильм «Майкл Джексон: вот и все», посвященный репетициям несостоявшегося камбэка певца. В 2009 году картина заработала $261,2 млн в мировом прокате. В то же время самым успешным концертным фильмом в США до выхода ленты Свифт считалась картина «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда». В 2011 году она заработала $73 млн в домашнем прокате, а по миру — $99 млн.

The Hollywood Reporter подчеркивает, что лента «Taylor Swift: The Eras Tour» вернется в кинотеатры 30 ноября. Параллельно с ней будет идти фильм-концерт от Бейонсе, посвященный туру Renaissance.

