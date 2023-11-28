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Актер Лыков рассказал о постельной сцене с Гузеевой: «Надеюсь, не разочаровал»

Актер Александр Лыков назвал великолепной постельную сцену с Гузеевой

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Источник кинокомпания «Темп»

Актер Александр Лыков высоко оценил совместную постельную сцену с коллегой Ларисой Гузеевой в фильме «Теща». Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Лыков назвал интимную сцену с Гузеевой великолепной. Они сыграли супружескую пару. Актрисе досталась роль властной женщины, а актеру — ее мужа-подкаблучника.

«Надеюсь, что и я ее не разочаровал», — отметил артист.

Фильм Аскара Узабаева «Теща» выйдет 30 ноября в широком прокате. По сюжету героиня Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях — Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

Гузеева рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии.

В октябре Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Позже им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Ранее комик Харламов признался, что пока не готов снова жениться.

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