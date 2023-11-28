Наследники Шаинского требуют компенсацию от немецкого рэпера за «песенку крокодила Гены»

Рэпер из Германии Liaze (настоящее имя Илья Рейзвих), который записал трек под названием «2003» со словами и музыкой из «песенки крокодила Гены», не предупредил наследников композитора Владимира Шаинского об этом и украл музыку, хотя и говорил представителям своего лейбла, что уладил все вопросы по авторским правам. Об этом ИА Регнум рассказал сын Шаинского Вячеслав.

По его словам, его семья ведет переговоры с лейблом рэпера Liaze. Правообладателем произведений композитора является его вдова Светлана Шаинская, сам Вячеслав решает вопросы с финансами и договоренностями по использованию музыки. Сын композитора уточнил, что в ходе переговоров будет решено, уберет ли певец мелодию из своего трека или заплатит деньги.

«Люди искренне считали, что песня народная и забивали на авторское право. А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены. Лейбл был уверен, что рэпер все решил по авторским правам. Хотя это удивительно для Германии, потому что немцы пунктуальные и аккуратно относятся ко всему, что касается авторских прав», — сообщил Вячеслав Шаинский.

Он добавил, что сам трек ему понравился и он не против, чтобы старые песни становились современными.

Рэпер Liaze родился во Франкфурте-на-Майне в 2003 году в семье мигрантов из СССР.

В конце января автор песен Олег Влади подал иск на певицу Светлану Лободу в Арбитражный суд Москвы с требованием выплатить ему компенсацию в 500 тыс. рублей из-за песни «К черту любовь». В начале октября суд частично удовлетворил иск. Позже юрист Валерия Рытвина заявила, что слушание по делу о защите авторских прав композитора к артистке состоится 7 декабря.

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