Дочь тяжелобольной Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери

Блогерша Анна Заворотнюк вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после Дня матери.

Заворотнюк призналась, что у нее не было сил поздравить поклонников с праздником. Девушка отметила, что этот день для нее был очень тяжелым.

«Желаю маме каждого из вас самого крепкого здоровья, и чтобы они всегда были рядом. Любите мам», — заявила блогерша.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка не выходит на связь с подписчиками в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Старшая дочь Заворотнюк Анна в 2022 году уехала из России в Дубай. Она объясняла, что переезд связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Блогерша восемь лет состоит в отношениях с возлюбленным, с которым познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Однако его личность неизвестна.

В январе некоторые поклонники начали поздравлять блогершу с якобы грядущим пополнением в семье. Девушка опровергла, что беременна. По словам Заворотнюк-младшей, бывают моменты, когда та выглядит «и покрупнее», а подписчикам следует поучиться такту.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери.