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Уехавший в Испанию звезда «Ивановых-Ивановых» продолжает искать роли в России

Shot: сменивший имя актер Трескунов ищет роли в России из Испании

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Уехавший в Испанию после репатриации в Израиль актер Семен Трескунов продолжает искать роли в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

24-летний звезда сериала «Ивановы-Ивановы» в 2022 году получил израильское гражданство. Переехав в Испанию, он сменил имя на Сэма и начал вести социальные сети на английском языке.

По данным источника Shot, российские менеджеры актерских агентств продолжают предлагать Сэма Трескунова на роли, предоставляя его анкету. За границей Трескунов недавно снимался у Кирилла Серебренникова, который работал над новым полнометражным фильмом в Литве.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал режиссера Никиту Михалкова, который отказался работать с россиянами, покинувшими страну после начала специальной операции России на Украине. По словам политика, уехавших граждан России не ждут обратно «с распростертыми объятиями».

Ранее «Хоккейные папы» стали лучшей киноновинкой недели в России.

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