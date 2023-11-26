В России снимут фильм по повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам»

В России снимут фильм «Геройские маршалы», основанный на повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам». Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время готов приступить к съемкам. Проект готов уже практически полностью, включая сценарий, локации, подбор актеров, команду. Это полнометражный художественный фильм, приключенческий, исторический. 90 минут хронометраж», — признался постановщик на презентации проекта.

В каст вошли Даниил Спиваковский («Мой сводный брат Франкенштейн») и Христина Блохина («Неадекватные люди 2»). Режиссером проекта выступил Иван Орлов. Спиваковский сыграет в проекте отца одного из главных героев.

Сюжет расскажет о городе, которого еще не коснулась Великая Отечественная война. События будут происходить в августе 1941 года под Курском.

«Фронт где-то там, война где-то там, пока далеко. Но два главных героя — два 10-летних паренька — мечтают попасть на фронт», — рассказал Орлов.

Проект по повести Окуджавы презентовали на Фестивале экранизаций «Читка 2.0».

Ранее сообщалось, что Миядзаки возьмется за новый проект после проката «Мальчика и птицы».