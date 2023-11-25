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Анна Асти заставила поклонников полтора часа ждать ее выхода на сцену

В Новосибирске на полтора часа задержали концерт Анны Асти

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Певица Анна Асти заставила поклонников в Новосибирске полтора часа ждать ее выхода на сцену. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на посетителя шоу.

«Концерт начался после ожидания в 1,5 часа», — сообщил читатель издания, пришедший на площадку МВК «Новосибирск Экспоцентр» 25 ноября.

Он утверждает, что концерт певицы должен был начаться в 19:00 часов, но выступление задержали.

При этом представительница Анны Асти в беседе с журналистами уточнила, что не комментирует «такие вещи». В самом Экспоцентре уточнили, что начало выступления задержалось на час.

«По обстоятельствам, не зависящим от площадки и организатора. Анна Асти только что прилюдно извинилась перед всеми за свою задержку», — рассказали представители площадки.

Накануне экс-солист поп-группы «На-На» Валерий Юрин в ответ на обвинение в неадекватном поведении на вечере памяти Михаила Круга в Новосибирске заявил, что не употребляет алкоголь уже два года, а его «странный номер» — это «специальная фишка».

Ранее актер Леонардо Ди Каприо рассказал, как его карьере помогла Шерон Стоун.

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