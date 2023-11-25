Анна Асти заставила поклонников полтора часа ждать ее выхода на сцену

Певица Анна Асти заставила поклонников в Новосибирске полтора часа ждать ее выхода на сцену. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на посетителя шоу.

«Концерт начался после ожидания в 1,5 часа», — сообщил читатель издания, пришедший на площадку МВК «Новосибирск Экспоцентр» 25 ноября.

Он утверждает, что концерт певицы должен был начаться в 19:00 часов, но выступление задержали.

При этом представительница Анны Асти в беседе с журналистами уточнила, что не комментирует «такие вещи». В самом Экспоцентре уточнили, что начало выступления задержалось на час.

«По обстоятельствам, не зависящим от площадки и организатора. Анна Асти только что прилюдно извинилась перед всеми за свою задержку», — рассказали представители площадки.

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