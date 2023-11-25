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Ди Каприо рассказал, как его карьере помогла Шерон Стоун

Актер Ди Каприо рассказал, что Шерон Стоун заплатила за его прорывную роль

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Sony/Columbia

Актер Леонардо Ди Каприо рассказал, как его карьере помогла актриса Шерон Стоун и как он отблагодарил ее. Его цитирует E! News.

В 1995 году Стоун настояла на том, чтобы режиссер Сэм Рейми взял 20-летнего Ди Каприо на одну из ролей в вестерне «The Quick and the Dead». Студия отказалась давать шанс начинающей звезде, и Стоун согласилась заплатить ему гонорар из собственного кармана. Роль оказалась прорывной, и карьера молодого артиста пошла в гору.

«Я благодарил ее множество раз. Не знаю, посылал ли ей какой-то конкретный подарок, предмет в благодарность, но я и не смог бы в достаточной степени отблагодарить ее», — поделился он.

По словам Ди Каприо, Стоун заплатила и за роль Рассела Кроу.

«С Расселом Кроу была та же история. Я думаю, она видела наши ранние работы — «Ромпер стомпер» и «Гилберта Грейпа», — предположил он.

Накануне стало известно, что Леонардо Ди Каприо получил от Apple гонорар в размере не менее $25 млн за роль в новом фильме Мартина Скорсезе для Apple TV+.

Ранее президент студии Ghibli Тосио Судзуки заявил, что Хаяо Миядзаки возьмется за новый проект после проката «Мальчика и птицы».

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