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Бывшая солистка группы «Мираж» рассказала о своих 11 котах: «Я как бабка-кышка»

Певица Наталия Гулькина призналась, что подбирает котов-инвалидов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина рассказала в беседе с «Пятым каналом», что живет с 11 котами.

Гулькина отметила, что некоторые ее питомцы — инвалиды. Звезда призналась, что подобрала животных, пострадавших от жестокости прошлых хозяев. У артистки есть коты без ноги, со сломанным хвостом и один глухой.

«Ну что я вам буду говорить, я как бабка-кышка такая. На самом деле знаете, я просто человек, как мне говорят, пишут многие, человек с большим сердцем, который не может пройти мимо», — поделилась певица.

Наталия Гулькина уже больше года придерживается вегетарианства. В ноябре артистка рассказала, что бесплатно раздает свои шубы из натурального меха подругам.

Гулькина объяснила, что отдает дорогостоящие шубы из-за вегетарианства. Артистка призналась, что со временем поменяла свое мнение о ношении вещей из натурального меха и кожи, и теперь она категорически против подобных аксессуаров.

В сентябре Гулькина сообщила, что полностью отказалась от алкоголя. Артистка почти год не употребляет спиртные напитки. Певица объяснила, что перестала получать удовольствие от спиртного.

Ранее Ольга Бузова расплакалась после вопроса о мечте.

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