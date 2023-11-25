Елена Воробей рассказала о своих косметических процедурах

Актриса и юмористка Елена Воробей призналась в беседе «Пятым каналом», что часто делает косметические процедуры.

Воробей отметила, что ее абсолютно не смущает рассказывать о своих визитах к косметологу. Она назвала три своих приоритетных процедуры. Первой она назвала плазмолифтинг, который попробовала относительно недавно. Эта инъекционная процедура применяется для омоложения и подтяжки кожи лица, а также для улучшения структуры и роста волос.

Воробей отметила, что плазмолифтинг очень болезненная, но эффективная процедура. Также ей нравится RF-лифтинг. Это процесс нагревания подкожной жировой клетчатки и самой кожи с помощью интенсивного воздействия электрического поля с радиочастотами. Он направлен на подтяжку кожных покровов.

Последней процедурой Воробей назвала LPG массаж. Этот аппаратный метод подразумевает использование вибромассажа и вакуума для моделирования тела. С их помощью можно устранить косметические несовершенства кожи.

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