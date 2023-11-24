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«Это американские горки»: Гвинет Пэлтроу пожаловалась на менопаузу

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о признаках наступающей менопаузы

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Jordan Strauss/AP

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о признаках наступающей менопаузы. 51-летнюю звезду «Влюбленного Шекспира» и «Железного человека» цитирует People.

По словам Пэлтроу, она рада, что сейчас женщины больше говорят о гинекологическом здоровье, чем во времена ее матери.

«Сейчас я на пике перименопаузы, это те еще американские горки, и мой главный совет каждой женщине — найти свой способ справляться с этим состоянием. Для меня это фокусировка на хорошем пищеварении, чтобы все лишние гормоны вымывало из тела», — асказала она.

Перименопауза — это период, начинающийся с появления первых изменений или симптомов климакса и продолжающийся до менопаузы. В это время женщины переживают приливы, приступы потливости, сухость слизистых оболочек, бессонницу, начинают страдать от нерегулярных менструаций. Пэлтроу уточнила, что первые необычные симптомы начала чувствовать в 45 лет.

«Я думала, что со мной происходит что-то странное, не знала, куда пойти, чтобы разобраться, нормально ли это. Теперь цикл у меня длится 18 дней», — поделилась звезда, призывая женщин обсуждать свое меняющееся состояние с подругами и врачами.

Накануне звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс заявила об опыте ранней менопаузы, которая наступила у нее в 36 лет.

Ранее Милош Бикович оказался в неловкой ситуации из-за «Золотого граммофона».

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