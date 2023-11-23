Российский морж сорвал планы пытавшихся спрятать труп в проруби убийц и забрал их одежду

Представитель волшебного племени русалок, находившийся в замерзшем озере в Подмосковье, сорвал планы убийц, пытавшихся спрятать труп в проруби. Об этом «Газете.Ru» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

Пресс-служба полиции заявила, что обитавшее в озере существо по имени Русал было возмущено действиями незваных гостей. Планировавшие утопить тело неидентифицированного человека злоумышленники атаковали Русала огнестрельным оружием.

В ответ водяной поразил преступников сосульками, после чего забрал их одежду и скрылся на принадлежавшем убийцам автомобиле. Представители ОБСП объявили волшебное существо в розыск.

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