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Российский морж сорвал планы пытавшихся спрятать труп в проруби убийц и забрал их одежду

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Представитель волшебного племени русалок, находившийся в замерзшем озере в Подмосковье, сорвал планы убийц, пытавшихся спрятать труп в проруби. Об этом «Газете.Ru» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

Пресс-служба полиции заявила, что обитавшее в озере существо по имени Русал было возмущено действиями незваных гостей. Планировавшие утопить тело неидентифицированного человека злоумышленники атаковали Русала огнестрельным оружием.

В ответ водяной поразил преступников сосульками, после чего забрал их одежду и скрылся на принадлежавшем убийцам автомобиле. Представители ОБСП объявили волшебное существо в розыск.

Удастся ли сотрудникам правоохранительных органов поймать Русала? Узнайте в новом сериале «Волшебный участок» с Николаем Наумовым, Филиппом Янковским и Ильей Соболевым!

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