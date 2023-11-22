Катя Лель получила предложения сотрудничества мировых лейблов после успеха в TikTok

Певица Катя Лель рассказала в беседе с РИА Новости, что успех ее песни «Мой мармеладный» в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

Лель сообщила, что ей звонили известные лейблы мирового масштаба с предложениями о взаимном сотрудничестве. Артистка призналась, что рада этому.

Хит Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Под него, например, станцевала двойник бизнесвумен Крис Дженнер. Она отплясывала под песню Лель в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке.

«Это победа, российская победа. Мне это нереально приятно. Понимаю одно, это энергия звука. Сейчас все, что происходит и будет происходить в мире — это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни», — заявила Лель.

Исполнительница призналась, что трек «Мой мармеладный» мог вообще не выйти. Продюсер и автор композиции Максим Фадеев заявлял, что его «бесит и раздражает» эта песня. Однако Лель уговорила его выпустить композицию.

При этом уже 21 ноября песня «Мой мармеладный» ушла из чарта «Топ-50 (во всем мире)» на Spotify.

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