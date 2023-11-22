Гарик Харламов рассказал, какие отношения складывались между ним и его тещами

В отношениях юмориста Гарика Харламова с двумя его тещами никогда не было скандалов. Об этом он рассказал в интервью kp.ru на фоне предстоящего выхода в прокат фильма «Теща», где он сыграл главную роль.

«Тещи приезжали по праздникам — на Новый год, 8 марта, день рождения жены, день рождения мой, день рождения дочки и так далее. Все было тепло, весело. Но, конечно, если изо дня в день живешь с человеком бок о бок, какие-то сложности будут вылезать», — сказал артист.

По его мнению, тещи, у которых есть супруг, работа и своя жизнь, не будут влезать в другую семью. Однако если мать жены пытается «жить вашей жизнью», могут возникнуть сложности, отметил Харламов.

«А так тещи замечательные, прекрасные. Хотя и не все», — добавил он.

Напомним, что первой женой Гарика Харламова стала экс-менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Они были женаты с 2010 по 2013 годы. В 2013 году юморист женился второй раз на звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус. В 2014 году в семье родилась дочь. В 2020 году артисты развелись.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с телеведущей Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

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