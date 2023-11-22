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Певца Шарлота сняли в аэропорту Пулково в сопровождении полиции

Певца Шарлота заметили в Пулково в сопровождении полиции и в наручниках

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Эдуард Шарлот/VK

Певец Шарлот прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Как пишет Telegram-канал Shot, его присутствие не осталось незамеченным, так как певца в наручниках сопровождала полиция. Telegram-канал поделился кадрами инцидента.

Эдуарду Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы в Российской Федерации за сжигание российского паспорта и высказывания в социальных сетях.

Участник шоу «Песни на ТНТ» выразил желание вернуться домой из Еревана, где он временно обосновался, для записи своего альбома.

Также сообщалось, что певца Шарлота признали негодным к военной службе в российской армии из-за плоскостопия 3-й степени. По информации СМИ, Шарлот прошел военно-врачебную экспертизу до отлета в Ереван. Пока медики выносили свое заключение, артист уехал из России, сжег свой паспорт на камеру, но как только получил статус негодности к службе — решил вернуться обратно.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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