Наталья Рудова раскрыла свои секреты красоты

Актриса Наталья Рудова призналась, что в поддержании молодости и красоты ей помогают диета и косметолог. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Звезда уточнила, что свои природные данные ей помогают поддерживать различные процедуры, в том числе, уколы красоты.

«Чтобы классно выглядеть, нужно ухаживать за собой, что-то подделывать, корректировать! Мы, девочки, все это делаем. Но при этом важно сохранять индивидуальность. Я не против пластических операций, и если мне когда-нибудь понадобится хирургическое вмешательство, я к нему прибегну. Но полностью перекраивать себя я не буду!», — сказала актриса.

По словам Рудовой, она также регулярно вводит в питание ограничения. Например, не ест красное мясо и молочные продукты.

В пресс-службе Kion до этого сообщили «Газете.Ru», что Наталья Рудова стала гостьей премьеры сериала в кинотеатре «Москва». Она появилась на премьере в сером пиджаке с мужского плеча, колготках и сапогах из кожи. Образ дополнила сумка через плечо от Chanel. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. Помимо актрисы гостями вечера стали Ксения Собчак, Виктория Боня, Алена Водонаева и не только.

Ранее Рудова призналась, что встречалась с двумя мужчинами сразу.