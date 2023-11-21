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Universal начала работу над новым фильмом о Джейсоне Борне

Deadline: актера Мэтта Деймона попробуют убедить сыграть Борна в новом фильме

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Global Look Press

Кинокомпания Universal ввела в разработку новый фильм о Джейсоне Борне. Об этом изданию Deadline рассказали источники из индустрии.

По данным инсайдеров, фильм пока находится на самой ранней стадии разработки, так как пока нет даже сценария. Режиссером проекта может стать Эдвард Бергер, чья недавняя военная драма «На западном фронте без перемен» пользовалась большим успехом на «Оскаре». При этом источник заверил, что в первую очередь шоураннеры будущего сиквела будут пробовать договориться с исполнителем роли Борна, актером Мэттом Деймоном.

Накануне писатель Анджей Сапковский признался, что новая книга из фэнтезийного цикла «Ведьмак» выйдет в Польше уже в конце 2024 года. При этом, уточнил он, в мировую продажу произведение поступит лишь в начале 2025 года. Сапковский не стал раскрывать деталей нового романа, также неизвестно название следующей части и точная дата выхода. В августе писатель сообщил, что работает над новой книгой по вселенной «Ведьмака». Сапковский уточнял, что завершит продолжение культовой саги максимум через год — «но не больше».

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