Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске из-за фанатки

Певец Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске, когда фанатке стало плохо. Об этом сообщает kp.ru.

Во время выступления Дмитриенко заметил волнение в зале и перестал петь. Он спросил, все ли в порядке. Узнав, что одной из поклонниц стало плохо, он попросил охрану помощь девушке выйти из толпы, чтобы та могла отдышаться и попить воды. Дмитриенко отметил, что девушка весь концерт плакала.

«Сейчас сядешь, отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю, все нормально», — обратился звезда к фанатке.

Зрители концерта поддержали Дмитриенко и девушку аплодисментами.

Дмитриенко получил наибольшую известность после выхода его песни «Венера-Юпитер». В феврале 2021-го певец впервые выступил с сольным концертом. В том же году он стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и получил премию «Золотой граммофон».

В июне Дмитриенко стал жертвой мошенников. По словам артиста, злоумышленники вывели с его банковского счета 1 млн рублей. Пропажу денежных средств Дмитриенко обнаружил случайно, когда в перерыве между съемками вышел купить кофе. О том, как Дмитриенко вышел из ситуации, он рассказывать не стал.

Ранее внучка Соломина рассказала об улучшении его самочувствия.