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Бородина рассказала, почему бросила пить

Телеведущая Ксения Бородина перестала пить алкоголь из-за тревожности

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что практически не пьет алкоголь.

Бородина очень редко может позволить себе бутылку пива или бокал вина. Звезда призналась, что после употребления алкоголя у нее были головные боли и тревожность. Телеведущая ощущала панику, будто она «совершила преступление и сейчас за ней придут».

«Тревожность была невероятная. Я решила, что это совсем не стоит того. И плюс я долгое время пила противотревожные, а совмещать с алкоголем нельзя. Но у меня нет никаких запретов перед собой. Если я захочу, то выпью», — поделилась звезда.

Ксения Бородина наиболее известна по проекту «Дом-2», где работает ведущей с 2004 года. Она также участвовала в таких шоу, как «Танцы со звездами», «Жестокие игры», «Ледниковый период». Звезда воспитывает двух дочерей от разных браков — Марусю и Теону.

Первым супругом Бородиной стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2012-м пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее комик Дмитрий Коваль рассказал об алкогольной зависимости.

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