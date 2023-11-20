Владимир Носик ответил на слухи о госпитализации

Актер Владимир Носик опроверг в беседе с RT слухи о госпитализации.

Носик назвал эту информацию ложной. По словам артиста, он находится дома и с ним все в порядке.

20 ноября сообщалось, что Носика госпитализировали с травмой головы. По данным mk.ru, 75-летний народный артист России якобы упал и ударился головой об асфальт, «скорую» ему вызвала случайная прохожая. Травму он якобы получил на Васильевской улице неподалеку от дома, где проживает.

Издание отмечало, что актера доставили в ГКБ имени Боткина с открытой травмой головы. У Носика якобы сильно рассечена бровь, кроме того, врачи подозревали у него сотрясение мозга.

Владимир Носик с 1995 года работает в Государственном академическом драматическом Малом театре. Актер дебютировал в кино в 1966 году в картине «Иду искать». В его фильмографии более 160 проектов. Среди них такие работы, как «Гостья из будущего», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тактика бега на длинную дистанцию», «Ералаш», «Закрытая школа», «Черная метка», «Преступление и наказание».

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