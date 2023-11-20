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Возлюбленный Пересильд рассказал, как относится к популярности: «Имеет оттенок пошлости»

Актер Михаил Тройник признался, что пока не считает себя популярным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Михаил Тройник, который состоит в романтических отношениях с актрисой Юлией Пересильд, рассказал Woman.ru об отношению к слову «звезда».

«Для меня слово «звезда» имеет оттенок пошлости. Да, меня действительно узнают и в метро, и в поездах, и в самолетах, и на улице. Для меня это всегда трогательные моменты, потому что ты получаешь обратную связь от зрителя. Для актера важно, когда по ту сторону экрана или зрительного зала есть обратная связь, есть диалог, но пока такое осознание не пришло», — отметил Тройник.

При этом актер добавил, что недавно возобновил свою работу в театре. По его словам, непросто возвращаться на сцену, если ты три года не выпускал новых спектаклей. Вместе с этим Тройник добавил, что через некоторое время ему удалось влиться в привычный ритм.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения. Звезда редко рассказывает о личной жизни, но она признавалась, что возлюбленный «подсадил» ее на цигун — восточную систему упражнений.

Ранее Тимур Батрутдинов пошутил, что снизил требования к потенциальной невесте.

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