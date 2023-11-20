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На Урале отменены два концерта Scally Milano

Рэпер Scally Milano отменил концерты в Екатеринбурге и Челябинске

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scallymilano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Урале отменены два концерта рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей движения «Стая Екб», проводивших его концертный тур по Уралу.

Шоу в Екатеринбурге и Челябинске отменяют уже во второй раз, на этот раз — по семейным обстоятельствам артиста.

«К большому сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене концертов Scally Milano в Челябинске и Екатеринбурге по семейным обстоятельствам артиста! Фан-встреча в Екатеринбурге также не состоится», — рассказали организаторы.

Выступления должны были состояться 18 и 19 ноября. Билеты можно вернуть у организаторов мероприятия.

20 октября Даниил Дмитриев перенес свои концерты в уральских городах из-за плохого самочувствия, вызванного воспалением уха. Артист признавался, что «буквально ничего не слышит», и надеялся на понимание своих слушателей.

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