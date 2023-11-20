На Урале отменены два концерта Scally Milano

На Урале отменены два концерта рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей движения «Стая Екб», проводивших его концертный тур по Уралу.

Шоу в Екатеринбурге и Челябинске отменяют уже во второй раз, на этот раз — по семейным обстоятельствам артиста.

«К большому сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене концертов Scally Milano в Челябинске и Екатеринбурге по семейным обстоятельствам артиста! Фан-встреча в Екатеринбурге также не состоится», — рассказали организаторы.

Выступления должны были состояться 18 и 19 ноября. Билеты можно вернуть у организаторов мероприятия.

20 октября Даниил Дмитриев перенес свои концерты в уральских городах из-за плохого самочувствия, вызванного воспалением уха. Артист признавался, что «буквально ничего не слышит», и надеялся на понимание своих слушателей.

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