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Суд принял к производству иск Крида против Мизулиной

В Москве суд принял к производству иск музыканта Крида к Екатерине Мизулиной

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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Павел Кашаев/Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск музыканта Егора Крида к организации «Лига безопасного интернета» и ее главе Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск относится к категории «о защите чести, достоинства и деловой репутации». Его подробности в суде раскрывать не стали.

О том, что Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, стало известно 19 ноября. По данным МК, причиной стало то, что глава ЛБИ назвала музыканта «главным скамером страны» из-за рекламы онлайн-казино на стримах.

Весной Мизулина заявила, что аккаунт Крида заблокировали на Twitch за незаконную рекламу казино.

В июне 2023-го Крид подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Telegram-каналу Mash. Артист требовал взыскать с издания 4 млн рублей из-за публикации новости о гонораре певца за участие в проекте «Разговоры о важном».

«Газета.Ru» рассказала подробности противостояния.

Ранее стало известно, что Шакира избежит тюрьмы за мошенничество с налогами.

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