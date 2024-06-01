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Сын Трампа назвал Зеленского «верховным жрецом» Украины

Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший назвал украинского лидера Владимира Зеленского «верховным жрецом Украины». Соответствующее заявление Трамп-младший сделал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, интервью сына бывшего президента США опубликовано на сайте Такера Карлсона.

«Владимир Зеленский — верховный жрец Украины», — сказал Трамп-младший.

По словам сына бывшего американского президента, демократам не нужно во что-либо верить, поэтому для них шведская активистка Грета Тунберг тоже может стать авторитетом.

До этого Карлсон в той же беседе заявил, что Украина может прекратить свое существование уже через 50 лет в результате предательства страны со стороны Соединенных Штатов.

Он отметил, что на Украине уже вовсю продают земли инвесторам из других государств. При этом, по мнению Карлсона, Украину в будущем могут «заполонить» мигранты из стран третьего мира.

Ранее Карлсон прокомментировал обвинительный приговор Трампу.

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