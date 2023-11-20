Бывший муж Полины Гагариной об отцовстве: «оно совершенно изменило меня»

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков признался, что его жизнь изменилась после того, как он стал отцом. Об этом он рассказал в интервью Womanhit.ru.

«Конечно, я был на седьмом небе от счастья и ощущения, что я стану отцом. Для меня это было чем-то незнакомым, новым и очень волнительным. Отцовство совершенно изменило меня, и я этому рад. Я устал жить для себя», — сказал он.

Исхаков отметил, что старается видеться с дочерью Мией, которая родилась в браке с Гагариной, один-два раза в неделю. В эти дни, по его словам, они ходят в театр, занимаются лепкой из глины, летом катались на лодках.

«Я всегда стараюсь придумать какую-то программу для нашей встречи. <...> Ходим иногда покататься на лошадях, читаем вместе, смотрим мультики и не только. Что-то полезное стараемся посмотреть или почитать. Мозги надо тренировать не меньше, чем тело, я в это очень верю», — отметил фотограф.

Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году брак распался. В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года они развелись.

Ранее бывший муж Полины Гагариной вышел на публику с новой возлюбленной.