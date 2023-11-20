Сестра Бритни Спирс сделала вид, что не знает певицу

Сестра Бритни Спирс Джейми Линн на шоу «Я знаменитость» сделала вид, что не знает свою знаменитую сестру. На курьезный случай обратило внимание издание The Sun.

32-летняя Джейми Линн присоединилась к участникам проекта, и телеведущей Джози Гибсон нужно было задать ей несколько вопросов о ее карьере. Гибсон спросила, из-за кого она начала развивать музыкальную карьеру.

«Мне всегда нравилась музыка, понимаете?» — ответила Спирс.

Тогда Гибсон намекнула, что у Джейми Линн, должно быть, довольно музыкальная семья.

«Возможно, вашей бабушке нравилась музыка?» — спросила она.

Тогда Джейми Линн снова отказалась говорить о сестре-звезде.

«Моя мама много играла на пианино», — заявила она.

До этого на фоне скандального развода сестры Джейми Линн Спирс получила приглашение на проект «Танцы со звездами».

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