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Сестра Бритни Спирс сделала вид, что не знает певицу

Сестра певицы Спирс Джейми Линн отказалась говорить о звезде в интервью

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Global Look Press

Сестра Бритни Спирс Джейми Линн на шоу «Я знаменитость» сделала вид, что не знает свою знаменитую сестру. На курьезный случай обратило внимание издание The Sun.

32-летняя Джейми Линн присоединилась к участникам проекта, и телеведущей Джози Гибсон нужно было задать ей несколько вопросов о ее карьере. Гибсон спросила, из-за кого она начала развивать музыкальную карьеру.

«Мне всегда нравилась музыка, понимаете?» — ответила Спирс.

Тогда Гибсон намекнула, что у Джейми Линн, должно быть, довольно музыкальная семья.

«Возможно, вашей бабушке нравилась музыка?» — спросила она.

Тогда Джейми Линн снова отказалась говорить о сестре-звезде.

«Моя мама много играла на пианино», — заявила она.

До этого на фоне скандального развода сестры Джейми Линн Спирс получила приглашение на проект «Танцы со звездами».

Ранее стало известно о возможных финансовых трудностях Аллы Пугачевой.

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