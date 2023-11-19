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Ирина Безрукова купила дом в кредит

Актриса Ирина Безрукова заявила, что будет выплачивать кредит за дом до 2036 года

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Катя Матусова

Актриса Ирина Безрукова сообщила в беседе с lady.mail.ru, что приобрела дом в кредит.

Безрукова планирует выплачивать кредит за недвижимость до 2036 года. Артистка призналась, что могла подождать и накопить деньги, однако делать этого не стала. Она заявила, что хочет жить здесь и сейчас, а «не абстрактным будущим».

«К тому же кредит — дело неплохое, это лишний стимул много и продуктивно работать», — поделилась звезда.

Безрукова также владеет квартирой в Москве. Ее новый дом находится в полутора часах от нее. Он представляет собой современный каркасный дом, которые делают на производстве, а затем привозят на участок. Звезда объяснила, что с ее графиком нет времени ездить на стройку и контролировать рабочий процесс.

«Поэтому постоянно я там не проживаю — на работу ездить неудобно. Бываю там в основном на выходных — уединяюсь с природой», — рассказала актриса.

В июле Безрукова призналась, что отказалась от фаст-фуда, уксуса, жаренных продуктов и консервов ради фигуры. Она также не употребляет сладкие газированные напитки и всегда очень внимательно читает этикетки на продуктах. Артистка почти полностью отказалась от жевательных резинок. Она также не курит и не пьет алкоголь.

Ранее Ирина Безрукова рассказала о встрече с опасным животным на съемках в Китае.

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