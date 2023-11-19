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Никиту Джигурду заметили за работой официантом в Москве

«КП»: шоумен Никита Джигурда стал официантом в одном из ресторанов Москвы

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Шоумена Никиту Джигурду засняли во время работы официантом в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает kp.ru.

«И проблемы кажутся не такими страшными, правда, задница растет темпами опасными, если после шести перед сном сладкое есть, а сейчас можно», — с такими комментариями принимал заказы артист.

Издание отмечает, что Джигурда также спрашивал у посетителей заведения, какого цвета кровь у кальмара, пообещав тому, кто даст правильный ответ, роллы в подарок.

Недавно сообщалось, что Джигурда был пойман за изменой с поличным своей женой Мариной Анисиной, но решил свалить вину на своего концертного директора Евгения.

По словам инсайдера, Анисина простила мужа, но директора решили уволить. Вслед за этим звездная пара решила подать в суд на Евгения за кражу заработанных Джигурдой денег, а также за то, что директор якобы «излишне тискал» маленькую дочь артистов Эву-Владу. Они наняли адвоката Эльмана Пашаева для этого дела.

Позднее Анастасия Волочкова осудила Джигурду, обвинив артиста в предательстве.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева назвала Харламова аутистом.

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