Первая солистка Мариинки получила травму во время «Лебединого озера»

Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева во время спектакля «Лебединое озеро» получила травму, пишет РИА Новости.

«Мария Хорева получила травму во время спектакля. Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления», — сообщили в пресс-службе театра.

Мария Хорева в 2018 году окончила Академию русского балета имени Вагановой, после чего сразу устроилась на работу в Мариинский театр. Она занята в более чем 10 спектаклях, среди которых «Жизель», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

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