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Первая солистка Мариинки получила травму во время «Лебединого озера»

Балерина Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля

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Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева во время спектакля «Лебединое озеро» получила травму, пишет РИА Новости.

«Мария Хорева получила травму во время спектакля. Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления», — сообщили в пресс-службе театра.

Мария Хорева в 2018 году окончила Академию русского балета имени Вагановой, после чего сразу устроилась на работу в Мариинский театр. Она занята в более чем 10 спектаклях, среди которых «Жизель», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

Сегодня стало известно, что режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату. 13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. Ему вызвали «скорую».

Ранее Волкова описала опыт работы с Клюевым в «Ворониных».

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