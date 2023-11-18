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«Какой-то ад»: Седокова и Птаха поссорились из-за рыбы на острове

Певица Анна Седокова рассказала, как у Птахи случилась истерика из-за рыбы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Анна Седокова на шоу «Последний герой» рассказала, как у рэпера Птахи и отца Ираклия Пирцхалавы случилась истерика из-за рыбы. Об этом пишет «СтарХит».

«Заберите меня назад, там на меня никто не орал! Все орут, здесь просто какой-то ад. У нас никогда такого не было. Двое взрослых мужчин и у обоих истерика. Когда у нас не было еды, мы жили душа в душу. Как только привезли эту кошмарную рыбу, которая вообще нам не нужна была, мы разосрались и разругались», — пожаловалась Седокова.

По словам исполнительницы, причиной скандала стала выловленная участниками телешоу рыба. Ее оказалось так много, что между Птахой и отцом Пирцхалавы случился спор: рэпер предлагал отпустить лишнюю рыбу на волю, в то время как его оппонент настаивал на том, что лишняя еда им еще пригодится.

Недавно Птаха попытался избить оператора на шоу «Последний герой». Рэпер и его коллега по шоу Анна Седокова пытались приготовить еду на костре, в то время как их снимали операторы телешоу. Птаха начал выходить из себя и просил сотрудников прекратить снимать, но они продолжали следить за участниками.

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